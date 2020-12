Entretenimento 10/12/2020 06:47 epipoca.com.br Rumores indicam que a HBO está trazendo de volta True Blood De acordo com o site Comic Book, uma reinicialização de True Blood está supostamente em andamento na HBO, com o criador de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, definido como produtor executivo. Aguirre-Sacasa supostamente se unirá ao criador do NOS4A2 da AMC Jami O’Brien para escrever o piloto de reinicialização de True Blood. O’Brien também deve ser o produtor executivo da nova série. Mais notavelmente: o criador original de True Blood, Alan Ball, também está voltando para reboot como produtor executivo. Ball serviu como showrunner por cinco das sete temporadas de True Blood, que duraram de 2008 a 2014, e se tornou um dos maiores sucessos da HBO em termos de entusiasmo dos fãs e merchandising. O seriado se passa nos tempos modernos, onde os vampiros vagam pela Terra e são inimigos mortais dos humanos. No entanto, um substituto foi encontrado para o sangue humano, um substituto que os vampiros podem consumir com o mesmo efeito do sangue humano. Agora humanos e vampiros podem coexistir em harmonia e até mesmo formar relacionamentos. Mas sempre haverá intrigas entre as duas raças para colocar a paz em cheque. True Blood foi um dos maiores apelos sexuais que a TV a cabo premium poderia oferecer antes de Game of Thrones. As conexões entre os vários personagens humanos e criaturas alimentaram muito a conversa do que ajudou a impulsionar o show como uma fixação pela cultura pop. Falta saber como essa suposta reinicialização se valerá disso. O elenco de True Blood contou com a vencedora do Oscar Anna Paquin como personagem principal Sookie Stackhouse, Alexander Skarsgård, Deborah Ann Woll, Ryan Kwanten, Kristin Bauer van Straten, Carrie Preston, Rutina Wesley, Nelsan Ellis e Joe Manganiello. No IMDb, True Blood conseguiu a nota 7,8 / 10. Já no Rotten Tomatoes o seriado de terror conseguiu 70% de aprovação da crítica e 72% de aprovação do público.

