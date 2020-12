Entretenimento 10/12/2020 06:55 epipoca.com.br Vikings: Fãs criam teoria sobre retorno de Ragnar com base em trailer da temporada final Os fãs já estão loucos com a chegada de Vikings e estão contando os dias para que chegue a hora do lançamento dos episódios finais, que terão exclusividade de exibição pela Amazon Prime Video um dia antes da estreia da Netflix (isso lá nos Estados Unidos, vale lembrar, já que por aqui no Brasil a série é exibida pela Fox Premium , e chegará no canal em 30 de dezembro, e na Netflix brasileira, no dia 31 de dezembro). Enquanto esperamos, os fãs teorizam sobre a aparição real de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) ou Lagertha (Katheryn Winnick) nos próximos episódios. Sabemos que os dois personagens já estão mortos, entretanto, há quem acredite ter visto Ragnar no trailer dos novos episódios da última temporada. A teoria dos fãs de Vikings é que o lendário guerreiro faça algum tipo de aparição na batalha contra seu próprio filho Ivar, o Desossado (que foi responsável pela morte de Lagertha, como havia sido previsto pelo Vidente) nos episódios finais do drama histórico. O trailer do episódio final mostra Ivar em estado de choque e uma figura desconhecida que se aproximava brandindo a icônica espada de Ragnar Lothbrok. No Reddit, um fã fez uma suposição: “Estaria mal escrito, mas não haveria nenhum problema se trouxessem Ragnar como se Odin o enviasse desde Valhalla.” Depois da morte dos dois personagens mais icônicos de Vikings, Ragnar e Lagertha, os fãs não param de especular possibilidades de um retorno surpresa de Travis Fimmel e Katheryn Winnick. Seria incrível para os fãs poderem ver os dois melhores personagens pelo menos por alguns segundos antes do final definitivo da série. Outra coisa que foi vista no trailer e serve de base para a louca teoria do retorno de um dos dois personagens mortos foi a aparição da serpente gigante Jörmungandr que é vista no novo trailer de Vikings, elemento místico da mitologia nórdica conhecido por ser capaz de trazer pessoas de volta dos mortos, o que daria a chance de um retorno dos personagens queridos. Como nenhuma das teorias foi confirmada ainda por nenhuma fonte oficial, tudo não passa de rumores e especulações de fãs. Resta aguardar até o dia 30 de dezembro para conferir na Amazon Prime Video o que vai acontecer.

