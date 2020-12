Escola em Cuiabá realiza formatura virtual e Drive Thru para a entrega de diplomas

“O ano que ficará para a história” modificou não só o calendário escolar do Colégio Maxi em 2020, como a cerimônia de formatura das turmas do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e High School. Assim como realizada na maior parte do ano, a tradicional festa de formatura foi virtual, com a equipe pedagógica e os alunos “juntos” pela tela do computador. O evento aconteceu na noite de sexta-feira (11). No dia seguinte, foi a vez de um Drive Thru na porta da escola para a retirada dos canudos e diplomas dos formandos.

A realização da cerimônia de formatura no formato digital foi explicada pelo Diretor geral do Colégio Maxi, professor Carlos Leão, logo no início do evento. Segundo ele, o momento marcará para a sempre a vida de alunos, professores e familiares neste ano que foi diferente de tudo o que já foi vivido. Leão destacou ainda a importância de celebrar a conclusão de uma etapa na vida escolar.

“A principal razão que nos trouxe aqui hoje é comemorarmos a vitória de pessoas queridas que são nossos alunos. Vocês foram gigantes na busca pelo conhecimento, com resiliência, criatividade e disciplina. Tenho que parabenizar também à nossa equipe pedagógica, que em tempo recorde se adequou a uma nova plataforma digital, aulas síncronas, trilhas pedagógicas, lives, e uma série de novidades para todos nós. Professores, vocês também foram gigantes”, disse Leão.

Com as aulas presenciais suspensas desde março, em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os corredores e salas de aula do Maxi deixaram de ser frequentados por estudantes. Representando as turmas do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e High School, as alunas Lara Furtado Queiroz, Bruna Rubnick, Luiza Belentani, respectivamente, participaram da formatura como oradoras. O momento de retorno à escola foi de bastante emoção às jovens que não viam seus professores pessoalmente já nove meses.

“Não foi fácil e ainda não é. Transmitir o ambiente de uma escola e educar pela tela de um computador era algo inacreditável. Éramos e ainda somos dependentes da presença, mas mesmo através dessa tela construímos uma amizade com nossos professores que jamais imaginaríamos. Reinventamos a nossa sala de aula”, discursou Lara Furtado Queiroz.

A formanda do 3º ano do Ensino Médio, Bruna Rubnik, lamentou a perda dela e de seus colegas que não poderão ter uma grande festa de formatura, como sonhado desde que entraram para o Ensino Médio. “Curtiríamos até o sol raiar, na colação estaríamos todos emotivos, tirando fotos, bem aglomerados e lembrando de todos os nossos momentos na escola. Não tivemos a maior sorte do mundo e certamente perdemos momentos que nunca voltarão. Mas temos que lembrar dos momentos de união este ano, e quão incríveis são estes professores que mudaram 100% a forma de ensinar. Se passamos por um 3º ano na pandemia, podemos muito mais”, salientou.

A transmissão completa da cerimônia de formatura está disponível no canal do Maxi no Youtube. Para assistir, clique AQUI.