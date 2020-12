RODA SE SAMBA: Cuiabá ganha a primeira Casa de Samba exclusiva Amstel e Heineken do Brasil

Empresários cuiabanos fecham parceria e Maluti se torna a primeira Casa de Samba exclusiva Amstel e Heineken do Brasil

Uma animada roda de samba acompanhada de uma cerveja de qualidade e gelada são combinações que atraem e agradam cuiabanos de diferentes gerações. A boa notícia é que em breve Cuiabá contará com a primeira Casa de Samba no Brasil com conceito da holandesa Amstel e Heineken, bem aceitas na capital de Mato Grosso. A iniciativa é uma parceria entre os três sócios e amigos da Maluti Boteco & Bistrô, Luciano Gonzaga, Tiago Sampaio e Leilson Ventura e oferecerá ao público uma nova experiência aos apaixonados pelo pagode e samba 100% tradicionais, além de uma saborosa comida de boteco para harmonizar com as bebidas parceiras do espaço, reconhecidas internacionalmente por suas tradições e qualidades.

De acordo com o sócio-proprietário e produtor musical Tiago Sampaio, o negócio, que está no mercado desde 2015, retorna agora após uma pausa por conta da pandemia e aposta nesse projeto com as cervejarias diferenciadas, somando ainda ambientação típica e acolhedora, característica de um bom pagode. “Só para ter uma ideia, os bistrôs são estrategicamente posicionados de forma que todos se sintam acolhidos, garantindo aos boêmios a verdadeira atmosfera de uma tradicional roda de samba, com energia contagiante e muita gente bonita”, adianta Sampaio.

Na playlist, o intuito é enaltecer a raiz brasileira e manter a história viva do chorinho e do samba, com a valorização dos artistas locais, atendendo à alta exigência da cuiabania, que é apaixonada por uma balada de qualidade e um bom samba e pagode. "O resultado disso será um lugar com uma identidade única no país, para encontrar e fazer novas amizades, num ambiente lindo, com atendimento de qualidade e acima de tudo com preço justo, um espaço aconchegante com gente bonita, cerveja boa, idealizado para proporcionar a melhor experiência aos nossos clientes e amigos", explica Luciano Gonzaga, produtor musical e também sócio-proprietário.

O cardápio é outro grande diferencial da casa. “A seleção do nosso cardápio com porções de boteco foi estrategicamente pensada para todos os gostos, marcadas pelos costumes e sabores brasileiros”, destaca o terceiro sócio-proprietário, Leilson Ventura. Ainda de acordo com ele, mais de 35 empregos diretos serão gerados pela empresa.