CANAL FOX VAI ACABAR E VAI VIRAR STAR, NOVO CANAL DA DISNEY

Atenção fãs do Canal FOX, o seu fim foi anunciado e ele vai acabar. A assessoria dos canais FOX confirmou nesta quinta-feira (17) o fim da marca “FOX” e, com isso, a desativação de todos os canais ligados à ele.

Assim, a partir de 2021, os canais FOX deixarão de existir. Mas, na verdade, eles serão “reestruturados” e ganharão novo nome: STAR.

Essa mudança já era prevista, desde que a 21th Century Fox foi comprada pela Disney. Assim, o nome “FOX” deixaria de existir para uma repaginação de marca. Agora, oficialmente, todo o conteúdo FOX será pertencente à marca STAR.

“STAR chegará à América Latina para continuar oferecendo o melhor conteúdo de entretenimento geral dos canais lineares FOX que, a partir de fevereiro, mudarão de nome para STAR.”, comentou Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America. “Desta forma, STAR dará continuidade ao legado de sucesso da FOX, já consolidado por muitos anos. E, além disso, também adicionará outras inovações relevantes. The Walt Disney Company Latin America, portanto, confirma sua missão de atingir todos os segmentos e públicos com conteúdo relevante em toda a gama de entretenimento audiovisual”.

A mudança está prevista para FEVEREIRO DE 2021. Dessa forma, os novos nomes dos canais serão:

E as séries?

Os canais STAR continuarão o legado dos canais FOX, líderes no mercado de televisão paga entre as opções de entretenimento geral. Seguirá sendo referência das melhores séries e filmes de diversos gêneros. Séries como Os Simpsons, The Walking Dead e This is Us e as produções de sucesso dos canais FOX continuarão na programação do STAR.

Streaming STAR também será lançado no Brasil

O Mix de Séries já havia anunciado, anteriormente, que um novo streaming do conglomerado da Disney chegaria ao Brasil. Ele será voltado para um conteúdo mais adulto, diferente do conteúdo do Disney Plus.

A chegada do streaming faz total sentido. Isso porque, nos últimos anos, a Disney adquiriu diversas empresas e passou a ser detentora dos direitos de muitas marcas. Um dos exemplos é o caso da própria FOX. Séries de sucesso como Sons of Anarchy, Prison Break, e a franquia American Horror Story, podem ficar concentradas neste serviço de streaming único, embora muito provavelmente não se tornam exclusivos.

Em conversa com o site NaTelinha, a Head de Strategy & Business Development da Disney na América Latina, Juliana Oliveira, confirmou a vinda do streaming e o foco de suas atrações.