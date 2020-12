Entretenimento 22/12/2020 09:59 mixdeseries.com.br THE WITCHER GANHA LANÇAMENTO INESPERADO NA NETFLIX Exatamente um ano depois do lançamento da primeira temporada de The Witcher, a Netflix trouxe um presente para os fãs: um lançamento inesperado. E embora seja algo simples, ao menos, pode-se considerar um “mimo” da plataforma. Isso porque os fãs não ganharam episódios inéditos em 2020. Estrelada por Henry Cavill, The Witcher é uma adaptação dos livros que deram origem para a famosa franquia de games. Não para menos, tornou-se uma das maiores produções da Netflix. Logo, qualquer novidade relacionada ao título se torna uma grande novidade. Diante disso, nesta segunda (21), a Netflix lançou o logo da animação “The Witcher Lenda do Lobo“. O título, dessa forma, vai estrear na gigante do streaming em 2021. Com isso, os fãs terão bastante material inédito para consumir na Netflix a partir do ano que vem. Afinal, eles receberão um novo filme em animação bem como a segunda temporada inédita. Além disso, o logo foi divulgado a partir de um vídeo, publicado na página oficial da plataforma no Twitter. Igualmente, a plataforma de streaming trouxe um segundo presente para os fãs. Tal presente é um vídeo, inédito, que mostra os erros de gravações da primeira temporada. Nas imagens, Henry Cavill aparece sorrido com os erros de produção. Em outro momento, de uma cena chave da temporada, ela diz que está sentindo um “porco ensebado”. Embora alguém da produção tenha respondido, “um porco ensebado sexy”. Os erros de outros atores também são mostrados. Confira o vídeo abaixo.

