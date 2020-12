Entretenimento 23/12/2020 05:44 IG TECNOLOGIA Novidades no Disney+: veja os filmes e séries que lançam nesta semana Confira as novidade no Disney+ A Disney+ chegou ao Brasil faz pouco tempo e já vem conquistando diversos assinantes por suas séries e outros conteúdos exclusivos. Para não perder nada do que possa surgir de bom lá, é claro, sempre é bom conferir quais são os lançamentos da Disney+ da semana. Nesta semana, o grande destaque fica por conta da estreia de ‘ Soul ’, nova animação da Pixar . Anteriormente previsto para estrear nos cinemas, o filme, assim como ‘ Mulan ’, ignorou as salas de exibição por conta da pandemia e chega diretamente ao serviço. A seguir, confira a lista completa de lançamentos da Disney+ previstos para entrar esta semana. Vale lembrar que os lançamentos chegam ao serviço dia 25. Importante Os títulos listados abaixo podem sofrer alterações em sua data de estreia sem aviso prévio por parte da Disney+. Os lançamentos da Disney+ Séries Na parte de séries, a Disney+ tem algumas produções bastante interessantes, como ‘Disney Gallery: The Mandalorian – 2ª Temporada’, que mostra os bastidores da segunda temporada de ‘O Mandaloriano’, seriado de sucesso do serviço que encerrou sua segunda temporada na última semana. Além disso, grandes produções continuam a receber novos episódios. Confira: Sobrevoando – 1ª Temporada – Episódio 7 (25/12) Documentário mostra a história e a cultura de diversas regiões da América Latina para explicar um pouco mais de sua cultura local. High School Musical: A Série: O Musical – 1ª Temporada – Episódio 7 (25/12) Série mostra alguns estudantes trabalhando duro para atuarem em uma peça de sua escola baseada nos filmes originais do High School Musical . Diário de Uma Futura Presidente – 1ª Temporada – Episódio 7 (25/12) Série mostra a história da garota Helena que passa por diversas situações hilárias em sua infância. BIS! – 1ª Temporada – Episódio 7 (25/12) Série reúne os ex-colegas de classe do ensino médio de uma escola dos Estados Unidos para realizarem uma grande peça musical com a ajuda de astros da Broadway. PIXAR na Vida Real – 1ª Temporada – Episódio 7 (25/12) Série no formato live-action produzida pela Pixar traz diversos personagens do famoso estúdio para o mundo real. Star Wars: The Clone Wars – Temporada Final – Episódio 7 (25/12) Já em sua sétima e última temporada, esta série do Star Wars animada mostra como sempre os jedis lutando tendo que lutar pela paz. Disney Gallery: The Mandalorian – 2ª Temporada (25/12) É uma série documental de oito episódios que revela os bastidores de O Mandaloriano . Cada episódio explora um lado diferente da primeira série live-action de Star Wars através de entrevistas, cenas dos bastidores e uma conversa com Jon Favreau. Por Dentro Da Pixar – 1ª Temporada (25/12) Série mostrará os bastidores de um dos estúdios de animação mais famosos do mundo durante a produção de sucessos como ‘ Toy Story ’, ‘ Divertidamente ’ e ‘ Ratatouille ’. A Vida Secreta dos Chimpanzés – 1ª Temporada (25/12) Seriado foca em mostrar as aventuras de um grupo de primatas rebeldes e bagunceiros. Com narração de Jane Lynch, a produção foi gravada na Louisiana. O Grande Mentiroso (25/12) Neste programa, as crianças perguntam e especialistas respondem. No entanto, só há um profissional, os outros são impostores – e os pequenos devem descobrir quais são. Filmes Soul (25/12) Em Soul , Joe Gardner é um professor de música de ensino fundamental desanimado por não conseguir alcançar seu sonho de tocar no lendário clube de jazz The Blue Note, em Nova York. Quando um acidente o transporta para fora do seu corpo, fazendo com que ele exista em outra realidade na forma de sua alma, ele se vê forçado a embarcar em uma aventura ao lado da alma de uma criança que ainda está aprendendo sobre si, para aprender o que é necessário para retomar sua vida. No novo curta-metragem da Pixar , “TOCA”, uma jovem lebre embarca em uma jornada para cavar a toca dos seus sonhos, apesar de não ter ideia do que está fazendo. Em vez de revelar aos vizinhos suas imperfeições, ela se afunda cada vez mais em problemas. Depois de chegar ao fundo do poço, ela descobre que não há vergonha em pedir ajuda. Diário de um Banana 4 (25/12) Greg (Jason Drucker) convence sua família a embarcar numa viagem para ir ao aniversário de 90 anos de sua avó. Mas, na verdade, o que ele realmente quer é assistir a uma convenção de gamers. Sem surpresas, as coisas não vão de acordo com o planejado e as palhaçadas da família Heffley começam a acontecer.

Voltar + Entretenimento