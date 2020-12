Anitta e diretores de Modo Turbo quebram pau

Diretor do projeto contou que foi complicado "lidar com o ego e falta de caráter" de uma celebridade sem citar nome

Com 16 milhões de visualizações no YouTube e recorde histórico como a maior estreia do Spotify Brasil, "Modo Turbo", gravação de Luísa Sonza com participações de Anitta e Paulo Vittar, é um dos maiores sucessos do pop brasileiro recente. Mas em vez de comemorar, os envolvidos no clipe do projeto estão quebrando o pau.

Tudo começou quando, ao responder a dúvida dos fãs sobre a superprodução audiovisual do vídeo no Stories do Instagram, um dos diretores da Alaska Filmes, formada por Gustavo Moraes e Marco Lafer, soltou indiretas para as estrelas do projeto. Sem citar nomes, contou que foi complicado "lidar com o ego e falta de caráter de uma celebridade em específico".

A conversa também identificou Anitta como seu alvo, quando alguém perguntou se ela era "escrota mesmo como falam por aí": "O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas".

A conversa seguiu.

"A premissa chegou pra gente por meio da Anitta. Ela teve essa ideia de que a Pabllo, Luísa e ela chegariam no Arcade, encontrariam uma máquina de dança. A partir desse embrião, demos mais contorno pra ideia. Assim que gostamos de trabalhar: contribuindo com ideias que tragam ação, mistério, coisas divertidas para a narrativa", explicou.

"Porque, afinal, acreditamos na colaboração. Para ficar legal, precisa ter muita gente trocando ideia, com respeito da equipe. Ninguém faz nada sozinho", frisou Marco, marcando Anitta na publicação em que falava sobre colaboração"

Luisa Sonza imediatamente reagiu, defendendo Anitta.