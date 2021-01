Entretenimento 02/01/2021 05:35 RD1 SBT estuda horário para novo telejornal esportivo diário SBT estuda horário das 12h às 13h para estrear novo telejornal esportivo diário (Imagem: Reprodução / SBT) O SBT desenvolve o lançamento de um novo telejornal esportivo diário para a hora do almoço. O novo programa tem a finalidade de ampliar a programação esportiva, criada após adquirir os direitos da Libertadores, em meados deste ano. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, o canal de Silvio Santos já até trabalha com um possível horário para a nova atração. O formato conta com a faixa pretendia entre o período das 12h às 13h. A iniciativa tem estreia prevista entre janeiro e fevereiro e as condições para essa investida já estão sendo criadas. O departamento comercial da emissora de Silvio Santos, inclusive, está a par deste projeto, que deve contar com o formato do Globo Esporte. A ideia é que o novo esportivo aconteceria a partir do início da temporada 2021 dos jogos da Libertadores. A ideia de estrear um jornal de esportes diário vem na esteira do projeto de lançar uma revista eletrônica de variedades no final das manhãs. Por enquanto, ambas as iniciativas da direção do SBT estão ainda no campo embrionário. Apesar de contar com o apoio do seu departamento comercial, tudo só irá sair do papel após o “sinal verde” de Silvio Santos.

