Entretenimento 05/01/2021 08:46 Tech Break Os 10 filmes mais vistos na Netflix brasileira em 2020 © Fornecido por Tech Break Cena da produção adulta polonesa “365 Dias” O site Flix Patrol divulgou o ranking dos filmes mais assistidos na Netflix no Brasil em 2020. De acordo com a página, a produção mais vista no período foi a produção adulta polonesa “365 Dias”. O ranking traz ainda a comédia nacional “Tudo Bem no Natal que Vem”, estrelada por Leandro Hassum, e o suspense de ação americano “Resgate”, que traz Chris Hemsworth no papel principal. Confira abaixo o ranking completo. 1º – “365 Dias” 2º – “Tudo Bem no Natal que Vem” 3º – “Resgate” 4º – “Crônicas de Natal 2” 5º – “Enola Holmes” 6º – “A Caminho da Lua” 7ª – “A Barraca do Beijo 2” 8ª – “O Poço” 9ª – “Milagre na Cela 7” 10ª – “Bob Esponja: O Incrível Resgate”

