Entretenimento 06/01/2021 07:17 IstoÉ Gente Família de Genival Lacerda pede doação de sangue em nome do cantor O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, continua internado na UTI do Hospital Unimed I, no Recife, tratando complicações em decorrência da Covid-19. Nesta terça-feira (5), a equipe que administra as redes sociais do cantor paraibano pediu para que fãs, familiares e amigos contribuam com doação de sangue. “Pedimos caridosamente aos parentes, amigos, amigos de amigos e colegas de trabalho uma singela doação de sangue em nome de Genival Lacerda Cavalcante, no Banco de Sangue Hemato”, diz a publicação. No último domingo (3), seu filho informou que seu estado de saúde havia piorado, Ele teve uma queda de pressão arterial, que precisou ser controlada com medicamentos, e uma nova infecção no pulmão, sendo necessário o uso de antibióticos. Genival está internado desde 30 de novembro, quando foi diagnosticado com uma pneumonia em decorrência da Covid-19.

