Games, K-pop e Lego estão entre os assuntos preferidos das crianças

Inspirados em um recente dito popular de que "o Google sabe mais sobre você do que a sua mãe", especialistas da empresa de cibersegurança Kaspersky decidiram, então, dar uma força aos pais nesta tarefa, e levantaram os assuntos mais buscados por menores de todo o mundo em seis plataformas: Bing, Google, Mail.ru, Yahoo, Yandex e YouTube.

Os resultados mostraram que os jogos eletrônicos são, com enorme destaque, o assunto preferido dos pequenos. Quase metade das buscas (44%) foi relacionada à temática gamer, sendo o Roblox (23%), o Among Us (21%) e o Minecraft (20%) os três títulos de jogos mais procurados, seguidos por Gacha Life (16%) e Fortnite (11%).

Entre os consoles, o Nintendo Switch liderou as buscas das crianças (42%), com o PlayStation em segundo lugar (36%) e o Xbox em terceiro (22%). Os jogos mais procurados para o game da Nintendo foram Mario, Animal Crossing e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

O segundo assunto de maior interesse foi a música. Neste quesito, a febre K-pop, que saiu da Coreia do Sul para contagiar jovens de todo o planeta, mostrou que é também um fenômeno de buscas. Quase metade das pesquisas sobre o tema remetem ao gênero (48%), sendo que duas bandas - BTS (58%) e Blackpink (42%) - dominam as buscas.

Já os brinquedos tradicionais ficaram apenas na quarta posição, com 6% do total de buscas (atrás da temática "compras", com 10%). Porém, analisando os títulos de maior procura, é bem provável que os mais velhos se identifiquem com o interesse da garotada. Afinal, que adulto de hoje nunca brincou de Lego, o brinquedo mais buscado (51%); de Barbie, o segundo lugar (22%); ou de Playmobil (11%)? Também estão na lista dos mais buscados as bonecas L.O.L. Surprise! e as miniaturas colecionáveis 5 Surprise Mini Brands, ambos com 8%.

Com relação à obsessão das crianças pelo Lego, elas normalmente procuram por edições especiais, de acordo com seu jogo o personagem favorito. Os conjuntos mais desejados são os dedicados ao Among Us, Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends e Minecraft.

"Descobrir quais são as buscas que as crianças fazem pode ajudar os pais a entender melhor as necessidades delas, considerar suas intenções e até se tornar mais próximos. A proteção da vida online das crianças começa pelo interesse dos adultos na vida de seu filho.

É por meio desse diálogo aberto que você consegue a oportunidade necessária para que o jovem veja você como um tutor, alguém em quem ele confie e dê ouvidos aos conselhos", salienta Fabiano Tricarico, diretor de vendas de varejo da Kaspersky na América Latina.