Entretenimento 09/01/2021 10:37 Com Jennifer Garner, Dia do Sim estreia em 12 de março na Netflix Acostumados a sempre dizer NÃO para seus filhos e colegas de trabalho, Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Edgar Ramirez) decidem dizer SIM aos seus três filhos durante 24 horas - por um dia inteiro, são as crianças quem ditam as regras! Nunca imaginaram que terminariam envolvidos em um turbilhão de aventuras por Los Angeles, Estados Unidos, nem que a família estaria mais unida do que nunca. O filme Dia do Sim (Yes Day) estreia dia 12 de março, na Netflix.

