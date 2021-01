Entretenimento 14/01/2021 09:34 IGN Brasil Lupin: Série francesa da Netflix quebra recorde na plataforma © Fornecido por IGN Brasil Dona da primeira posição do TOP 10 da Netflix Brasil durante o último fim de semana, Lupin, série francesa que é o novo fenômeno original do serviço de streaming, quebrou recorde na plataforma. Lupin estreou na última sexta-feira (8) na Netflix, desbancou Bridgerton e rapidamente se tornou a primeira série francesa a entrar para o TOP 10 da plataforma nos Estados Unidos em sua estreia (via Deadline). Abaixo, confira o trailer de Lupin: Qual é a trama de Lupin? Em Lupin, Omar Sy (Intocáveis) interpreta Assane Diop, que se inspira no famoso ladrão e mestre do disfarce, Arsène Lupin, "o Ladrão de Casaca", para elaborar um grandioso assalto no Museu do Louvre, em Paris, França. Diop carrega consigo um grande trauma: quando criança, o garoto viu o pai ser morto após ser preso injustamente por um crime que não cometeu. 25 anos depois, Diop está disposto a vingar o pai com planos dignos de Arsène Lupin. Omar Sy como Assane Diop em Lupin, novo fenômeno francês da Netflix. Imagem: Netflix/Divulgação Lupin é uma série criada por George Kay em colaboração com François Uzan. Embora não adapte diretamente os livros de Maurice LeBlanc, que criou o famoso personagem em 1905, se trata de uma grande homenagem ao autor e à sua obra. Os cinco episódios de Lupin estão disponíveis no serviço de streaming.

