Entretenimento 14/01/2021 18:09 Pipoca Moderna Netflix vai lançar documentário sobre Pelé. Foto: Divulgação/Netflix / Pipoca Moderna A Netflix divulgou o teaser de um novo documentário, que revisita o extraordinário período em que Pelé passou de jovem craque em 1958 a herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira. Chamado apenas de "Pelé", o filme retrata o surgimento do Rei do Futebol e sua jornada até o histórico título da Copa do Mundo de 1970 e traz um olhar emocionado de Edson Arantes do Nascimento em relação à sua carreira, incluindo entrevistas e imagens exclusivas do ídolo nos dias atuais. O documentário também inclui raras cenas de arquivo e declarações de lendários ex-companheiros de Santos e da Seleção, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho, além de depoimentos inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que viveram a época de ouro do futebol brasileiro. "Pelé" é uma produção da Pitch Productions, dirigida por David Tryhorn e Ben Nicholas (ambos de "Crossing the Line") e produzida pelo cineasta vencedor do Oscar Kevin Macdonald ("Munique, 1972: Um Dia em Setembro"). O documentário tem lançamento confirmado para o dia 23 de fevereiro na Netflix.

Voltar + Entretenimento