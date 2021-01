Entretenimento 16/01/2021 10:13 Pipoca Moderna JENNIFER LOPEZ APARECE NUA E COM ASAS DE ANJO EM NOVO CLIPE A cantora Jennifer Lopez lançou o clipe de “In the Morning”, que destaca a boa forma de seu corpo malhado. Aos 51 anos, ela aparece nua em várias cenas, adornada apenas por asas de anjo que saem de suas costas. A nudez da cantora também ganha destaque na capa do single, em que ela aparece ainda mais provocante, sem nem sequer as asas da produção. Na descrição do vídeo no YouTube, ela escreveu que o clipe é “cheio de simbolismos sobre relacionamentos abusivos e a realização de que você não pode mudar as outras pessoas… apenas a si mesma! Criem suas próprias asas.” A direção é de Jora Frantzis, que já trabalhou com Lopez em “Medicine” e dirigiu o popular “Money”, de Cardi B. O conceito veio da própria J.Lo.

