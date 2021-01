EXPRESSO DO AMANHÃ: TRAILERS REVELAM CONFRONTO DA 2ª TEMPORADA

A Netflix e o canal pago TNT divulgaram os primeiros trailers da 2ª temporada da série “Expresso do Amanhã” (Snowpiercer). Apesar de diferentes, ambos exploram o clima de confronto criado com a chegada do inventor do trem pós-apocalíptico, o Sr. Wilford (interpretado por Sean Bean, de “Game of Thrones”). A versão legendada da Netflix ainda adianta a descoberta de que o planeta voltou a aquecer, o que estimula planos importantes para o futuro da humanidade – e contrastam com a visão de Wilford, de que “o apocalipse não é tão ruim”.

Muito mencionado na 1ª temporada, o construtor do trem gigantesco em que viajam os últimos sobreviventes da humanidade era tido como morto, mas o último episódio trouxe uma reviravolta, com a descoberta de um segundo trem furador de neve comandado pelo gênio tecnológico, que ameaça a autonomia recém-conquistada dos passageiros do Expresso do título.

Comandada por Graeme Mason (co-criador de “Orphan Black”), “Expresso do Amanhã” é baseada em quadrinhos franceses e no longa-metragem homônimo dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho (grande vencedor do Oscar 2020 com seu trabalho mais recente, “Parasita”), e destaca em seu elenco Daveed Diggs (da série “The Get Down”) e Jennifer Connelly (de “Noé”).

O grande elenco também inclui Mickey Sumner (“Mistress America”), Annalise Basso (“Ouija: A Origem do Mal”), Sasha Frolova (“Operação Red Sparrow”), Hiro Kanagawa (série “The Man in the High Castle”), Susan Park (série “Vice-Principals”), Ryan Robbins (série “Continuum”), Roberto Urbina (série “Narcos”), Jonathan Walker (“A Coisa”), Aleks Paunovic (“Van Helsing”) e Alison Wright (série “The Americans”).

A produção da 2ª temporada já estava em andamento antes da pandemia de coronavírus e, graças a isso, os próximos episódios não sofreram atrasos de gravações. A estreia está marcada para 26 de janeiro na Netflix, um dia depois da exibição na TNT nos EUA.

Veja abaixo os trailers diferentes e também o pôster oficial da TNT.