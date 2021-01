Entretenimento 20/01/2021 08:03 Pipoca Moderna Nova versão de Galera do Barulho é renovada para 2ª temporada A plataforma Peacock renovou o revival de "Galera do Barulho" (Saved by the Bell), série adolescente imensamente popular dos anos 1990, que ganhou continuação em streaming focada nos filhos dos personagens originais - mais ou menos como aconteceu com "Fuller House", na Netflix. Produção da Universal TV, a nova "Saved by the Bell" (título original) foi lançada em 25 de novembro nos EUA. "Estou emocionada pela renovação de 'Saved by the Bell'. Fiquei maravilhada com todo o amor gerado pelo programa e mal posso esperar para voltar e fazer mais episódios", disse a roteirista e produtora executiva Tracey Wigfield em comunicado. "Espero poder continuar na Peacock por muito mais temporadas e, então, em 30 anos, talvez alguém reviva nosso reboot e invente o 'threeboot'", acrescentou. A nova versão da série clássica é o programa mais assistido do novo serviço de streaming da NBCUniversal, ainda inédito no Brasil. Também foi a segunda série original da plataforma a receber encomenda de novos episódios. Antes dela, "AP Bio", que foi transplantada da rede NBC, teve sua 4ª temporada confirmada no serviço de streaming. O revival traz de volta Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, Elizabeth Berkley e Tiffani Thiessen a seus papéis clássicos, agora como os adultos da trama, que ainda segue acompanhando os estudantes adolescentes da Bayside High School. A premissa explora o que acontece quando o governador da Califórnia, Zack Morris (Gosselaar), fica em apuros por fechar muitas escolas de Ensino Médio que atendiam a população de baixa renda, e propõe que eles enviem os alunos afetados às escolas mais bem financiadas do estado - incluindo Bayside High. O afluxo de novos alunos dá às crianças privilegiadas de Bayside uma dose muito necessária de realidade - entre eles, o próprio filho de Zack, vivido por Mitchell Hoog (de "Freaky - No Corpo de um Assassino"). Os personagens Jessica Spano (Elizabeth Berkley) e A.C. Slater (Mario Lopez) agora trabalham na escola em que cresceram e lideram um elenco que também destaca John Michael Higgins ("A Escolha Perfeita") como diretor do Bayside e uma nova turma de alunos, incluindo ainda Belmont Cameli (o filho de Jessica), Dexter Darden, Alycia Pascual-Peña, Josie Totah e Haskiri Velazquez. Já Gosselaar e Thiessen fazem apenas participações especiais. A produtora-roteirista Tracey Wigfield ("30 Rock") atua como showrunner e conduz a série ao lado do produtor da atração original dos anos 1980, Peter Engel.

