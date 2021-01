Entretenimento 23/01/2021 05:30 Quatro ótimos novos filmes para assistir na Netflix Com opções de drama e ação, a Netflix reserva boas opções para passar o tempo em frente à televisão Foto: Reprodução A Netflix já anunciou um projeto arrojado: em 2021, o serviço de streaming vai lançar um novo filme a cada semana. Com isso, o catálogo de produções do serviço de streaming segue com boas opções. Um dos mais recentes é o filme de ação Zona de Combate, que mostra um exército formado por androides em uma guerra violenta e cruel Confira seleção com cinco ótimos filmes para assistir na Netflix: Zona de Combate: no futuro, Harp (Damson Idris), piloto de drone, é enviado a uma violenta zona militarizada, onde precisa trabalhar para Leo (Anthony Mackie), um oficial androide incumbido de encontrar um dispositivo de destruição em massa antes dos insurgentes. O longa tem direção de Mikael HåfströmJonathan Prime​/NETFLIX O Tigre Branco: a produção narra em tom épico, com toques de humor ácido, a história de Balram Halwai (Adarsh Gourav) desde suas origens humildes até o sucesso como empreendedor na Índia Ava: Ava (Jessica Chastain) é uma assassina profissional que trabalha há anos para uma organização especializada em operações governamentais secretas. Sua rotina consiste em viajar ao redor do mundo realizando execuções de forma sutil e objetiva. Quando uma missão acaba de maneira completamente fora do esperado, ela é forçada a lutar pela própria sobrevivênciaDivulgação Altos Negócios: o longa conta a história da ascensão e queda de dois golpistas do mercado imobiliário, Viktor Stein (David Kross) e Gerry Falkland (Frederick Lau), e da banqueira Nicole Kleber (Janina Uhse). O trio enriquece vertiginosamente, mas logo se envolve em uma teia cada vez mais complexa de fraudes e mentiras, até o ponto de perder a noção da realidadeNetflix/Divulgação Zona de Combate: no futuro, Harp (Damson Idris), piloto de drone, é enviado a uma violenta zona militarizada, onde precisa trabalhar para Leo (Anthony Mackie), um oficial androide incumbido de encontrar um dispositivo de destruição em massa antes dos insurgentes. O longa tem direção de Mikael HåfströmJonathan Prime​/NETFLIX

Veja também sobre novos filmes Netflix serviço de streaming opções filme de ação Voltar + Entretenimento