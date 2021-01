Entretenimento 23/01/2021 05:53 R7 'DESAFIO DO APAGÃO: Na Itália, criança de 10 anos morre asfixiada durante desafio do TikTok Uma menina italiana de 10 anos morreu asfixiada nesta sexta-feira (22), após colocar um cinto no pescoço para o "desafio do apagão" que circula na rede social TikTok, informou a imprensa local. Antonella Sicomero, nascida na cidade de Palermo, na região da Sicília, no sul da Itália, foi encontrada pela irmã de cinco anos no banheiro de casa com um cinto de roupão de banho preso a um pescoço e um radiador. A jovem participava de um desafio conhecido como "blackout challenge" ("desafio do apagão"), no qual é preciso prender a respiração pelo maior tempo possível. Após sofrer um desmaio, Antonella entrou em coma e foi transferida para o hospital Di Cristina de Palermo, onde os médicos disseram à família que era improvável o despertar da menina e ofereceram a possibilidade de doar os órgãos. Vizinhos dizem ter ouvido os gritos da mãe, grávida do quarto filho, quando descobriu o que havia ocorrido no banheiro, segundo a imprensa local. Os órgãos da menina foram transferidos a Roma e Gênova, onde serão destinados a três crianças.

