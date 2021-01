Entretenimento 27/01/2021 19:37 LEO DIAS Depois de 11 anos, Marcos Mion deixa a Record TV O caminho para a TV Globo está oficialmente aberto para Marcos Mion A coluna Leo Dias já havia adiantado que a relação de Marcos Mion e Record estava muito abalada após a última edição da Fazenda. Agora, vem a bomba: 11 meses antes do fim de seu contrato, o apresentador deixará a emissora. A informação sobre a saída de Mion foi publicada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco. Segundo ele, o contrato de Mion com a Record iria até dezembro de 2021, mas a emissora já estava decidida a trocar o comando da próxima edição de A Fazenda. Sem novos projetos previstos para Mion, a opção foi por rescindir o contrato. O caminho para a TV Globo está oficialmente aberto. A Globo tem como prerrogativa não negociar com pessoas que estejam com contratos vigentes.

Voltar + Entretenimento