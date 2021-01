Entretenimento 31/01/2021 08:17 Paulo Afonso I E-Pipoca Título de novo Matrix é revelado por maquiador Sendo gravado desde o ano passado, o quarto filme da franquia Matrix já ganhou um título. Segundo o site Comic Book, o nome oficial será The Matrix: Ressurrections. A informação surgiu através de uma foto que um maquiador que trabalha nos bastidores do filme publicou, de um presente que recebeu dos diretores quando as filmagens chegaram ao fim e que continha este nome. Programado para chegar aos cinemas e à plataforma HBO Max, o filme será uma sequência aos anteriores, sucessos dos anos 2000. Keanu Reeves volta como o protagonista Neo, que se sacrificou para reiniciar a Matrix no terceiro filme. Além de Reeves e Moss, o elenco inclui estrelas adicionais de retorno, como Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson. Os recém-chegados incluem Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith e Ellen Hollman. Keanu chegou a dizer que o filme era uma história de amor, refutando as informações da imprensa de que ele seria uma história prequel do primeiro Matrix lançado em 1999. “Temos uma escritora e diretora maravilhosa, Lana Wachowski, e ela realmente escreveu um roteiro lindo, lindo que é uma história de amor. É inspiradora, é outra versão de uma espécie de chamado para acordar e entreter, ótima ação também. E tudo será revelado “, disse ele durante uma entrevista ao programa The One Show do canal BBC. A atriz Jessica Henwick, conhecida por seu papel em Punho de Ferro, da Netflix, também fez elogios públicos à obra. “Definitivamente, há momentos no set em que Yahya e eu olhamos um para o outro e simplesmente falamos, ‘Uau Matrix 4′. Esses momentos são os que eu preciso me beliscar. Sim. Lana está fazendo algumas coisas realmente interessantes em um nível técnico da mesma maneira que você sabe, ela criou um estilo naquela época. Acho que ela vai mudar a indústria de novo com este filme. Tem algumas câmeras equipamentos que nunca vi antes e que estamos usando. Isso é provavelmente tudo o que posso dizer sobre isso”, disparou.

