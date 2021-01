Entretenimento 31/01/2021 08:21 E-Pipoca Super Conectados, animação da Sony Pictures, chegará na Netflix em breve Recentemente a Netflix comprou os direitos para exibir internacionalmente a série produzida por Phil Lord e Chris Miller, Super Conectados, por US$ 100 milhões. A previsão, obedecendo o acordo feito com a Sony Pictures é que a animação estreie ainda em 2021. Na versão original, o título Connected foi transformado em ‘The Mitchells vs. the Machines‘. Em português o título seguirá a ideia do original, ‘Super Conectados’. A animação retrata um problema muito atual ao mostrar uma família que luta contra a tecnologia para poder se conectar emocionalmente uns com os outros. Katie, é uma adolescente viciada em tecnologia, e recebe uma proposta para ingressar na faculdade de cinema, oportunidade que ela vê como uma forma de se distanciar mais ainda da sua família. Mas Rick, o pai, deseja passar para sua filha o seu amor pela natureza e se reconectar com a mesma, por isso decide levar toda a sua família em uma longa viagem pelo país, onde no final deixará Katie em sua nova escola. A direção da tocante aventura é de Mike Rianda (Gravity Falls) e Jeff Rowe. O tema principal da animação é um dos mais importantes na atualidade. No elenco temos Danny McBride, Eric André, Abbi Jacobson, Olivia Colman e Maya Rudolph (The Good Place). Melissa Cobb, vice-presidente da animação original da Netflix, disse à revista Variety, “Queremos que a Netflix seja o lugar onde as famílias possam vir e desfrutar de histórias juntas. E embora saibamos que não há duas famílias iguais, achamos que os Mitchell vão se identificar afetivamente imediatamente com a sua. É uma honra trabalhar com Phil Lord, Christopher Miller e Mike Rianda para trazer este filme incrivelmente especial para os membros em todo o mundo.” Nos últimos anos, a Netflix tem feito um esforço concentrado para aumentar a programação infantil e familiar.

