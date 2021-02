Entretenimento 02/02/2021 07:40 Pipoca Moderna Frasier: Série dos anos 1990 pode ser revivida em streaming A série clássica "Frasier" pode ganhar revival em breve na Paramount+ (Paramount Plus). O retorno da atração está em discussão no serviço de streaming da ViacomCBS, informaram várias publicações especializadas dos EUA nesta segunda (1/7). O astro da série, Kelsey Grammer, vem tentando realizar um revival há algum tempo. Segundo fontes ouvidas por Variety, TV Line, Deadline e The Hollywood Reporter, o maior obstáculo potencial para confirmar a produção seria o salário do elenco, que era um dos mais altos da TV quando a série terminou. Mas os americanos amam a série, que durou 11 temporadas, entre 1993 e 2004, e venceu 39 prêmios Emmy para a rede NBC. Curiosamente, esse sucesso não se repetiu no Brasil, onde "Frasier" só foi exibida na TV paga, pelo canal Sony. Além disso, apenas as suas três primeiras temporadas chegaram a ser lançadas em DVD por aqui. A série era um spin-off de "Cheers", em que Grammer vivia Frasier Crane. Em sua série, o psicólogo volta a Seattle para trabalhar num programa de rádio e viver com o pai e o irmão. David Hyde Pierce e John Mahoney (falecido em 2018) interpretavam, respectivamente, o irmão e o pai de Frasier, e o elenco também destacava Jane Leeves e Peri Gilpin. A retomada da série se encaixaria nos planos da ViacomCBS para explorar marcas conhecidas como forma de atrair assinantes para seu serviço de streaming. A Paramount+ será oficialmente lançada em 4 de março nos EUA, ocupando o lugar da CBS All Access.

