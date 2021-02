Entretenimento 02/02/2021 07:44 E-Pipoca Os Croods 2 ultrapassa US$ 100 milhões no mercado internacional Cartaz de Os Croods 2 — Foto: Divulgação / Universal Mesmo afetado pela pandemia da COVID-19, a animação Os Croods 2: Uma Nova Era (The Croods: A New Age) vêm se destacando nos cinemas mundiais. Nesse último fim de semana, o longa ultrapassou US$ 100 milhões em bilheteria. No geral, a sequência já arrecadou US$ 144.4 milhões mundialmente, contra um orçamento de cerca de U$$ 65 milhões. “Esse nível de resultado está muito distante das típicas estreias de Ações de Graça, mas sucesso e fracasso em meio à pandemia devem ser vistos em termos relativos. O fato de este filme superar as expectativas em um mercado operacional inferior à metade indica que os cinéfilos, especialmente as famílias, perdem a experiência da tela grande e a procuram onde for seguro e possível”, declarou Shaw Robbins, analista-chefe do Box Office Pro. Os Croods 2: A Nova Era, que conta com as vozes brasileiras de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi, chegaria em janeiro nos cinemas brasileiros, porém, sofreu um adiamento pela Universal Pictures e será lançado em 25 de março de 2021. A sequência é dirigida por Joel Crawford. Confira o trailer oficial abaixo: Em 2020, a DreamWorks Animation nos convida para uma nova aventura de volta ao tempo com os Croods. No elenco original, estão de volta Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke. Durante a aventura, eles se deparam com uma família moderna com costumes completamente diferentes dos deles, a família Bemelhores. A nova família, composta por Esperança Bemelhor (Juliana Paes/Leslie Mann), Bem Bemelhor (Rodrigo Lombardi/Peter Dinklage) e a filha Aurora vivem de uma maneira completamente diferente dos homens das cavernas, com muitas inovações tecnológicas, segurança e modernidades em geral. Em 2013, o longa da família da era pré-histórica cativou o público e à crítica e foi indicada ao Oscar de Melhor Animação.

