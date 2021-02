Entretenimento 04/02/2021 09:50 Com Sasha Meneghel como estrela, Melissa lança linha de alto verão Melissa Sun é uma das frentes da coleção Paradise, e destaca a marca no segmento beachwear Foto: Divulgação A linha de alto verão da marca Melissa, integrante do Grupo Grendene, tem Sasha Meneghel como rosto, eleita a terceira influenciadora mais reconhecida do país (Ipsos), e traz produtos com atributos que envolvem a sustentabilidade e veganismo.

A linha de alto verão, que será lançada no dia 21 de janeiro, é composta por cinco modelos de calçados e uma bolsa inspirada na Califórnia, e promove menor impacto ambiental, com matéria prima reciclável e vegana. A venda será através dos canais oficias da Melissa: https://lojamelissa.com.br/, além de mais de 320 Clubes Melissa pelo Brasil e Galeria Melissa São Paulo. "A linha Melissa Sun chega ao mercado como uma novidade que inaugura uma nova categoria de produtos para a marca. Nosso principal objetivo é trazer para o alto verão muita cor, leveza, frescor e um visual que se conecta com os principais hits da Melissa", afirma a gerente geral da Melissa, Raquel Scherer. De acordo com uma pesquisa da Nielsen, a sustentabilidade é uma das maiores preocupações do consumidor brasileiro. Para trazer mais representatividade sobre o tema, associado ao segmento de calçados, a Melissa convidou Sasha Meneghel para ser o novo rosto da marca, já que ela é engajada e conectada com a agenda sustentável. Outras influenciadoras ligadas à moda participam da campanha, são elas Maju Trindade, Nah Cardoso e Dani Dias. A campanha utiliza o design neotênico para criar espaços fantásticos e com fortes referências dos anos 60 e 70. "Melissa SUN nasce dentro de um ano temático de Melissa onde estamos vivendo nosso "PARADISE". Em SUN, reforçamos glamour e beleza inspirado na golden hour de Los Angeles. Através de narrativas solares e descontraídas, valorizamos nossa nova linha de produtos focada no beachwear", explica Raquel Scherer. Dentre as novas apostas da linha SUN estão a Melissa Venice, Hollywood, Ventura, Downtown e Malibu. A marca também apresenta a bolsa de mão Santa Mônica em seis cores. As cores de Melissa Sun são divertidas, solares, fresh. As combinações de tons, sejam nas sandálias ou bolsa, são muito características da marca: criativas e inspiradoras. Os tons neutros da cartela traduzem conforto e tranquilidade que um calçado de alto verão precisa ter. A linha possui modelos que, por serem clássicos, são carregados de design. Os chinelos conversam com diferentes ocasiões do dia a dia e combinam com looks diversos. Versáteis e anatômicos, os modelos de calçados desta linha traduzem muito bem o coolness necessário para o verão 2021.

