Entretenimento 06/02/2021 08:49 Pipoca Moderna Sinopse oficial revela a nova missão do Esquadrão Suicida A Warner divulgou a sinopse oficial do filme "O Esquadrão Suicida", que detalha a missão que os protagonistas precisarão realizar. Confira a seguir: "Bem-vindos ao inferno, também conhecido como Belle Rave, a prisão com o maior índice de mortalidade dos EUA, onde os piores super vilões são mantidos e onde eles farão de tudo para sair — até mesmo se juntar à super secreta, super suspeita Força-Tarefa X. A missão de hoje? Juntar um grupo de bandidos, como Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos, Sábio, Rei Tubarão, Blackguard, Dardo e a psicopata favorita de todos, Arlequina. Eles recebem armamentos pesados e são atirados (literalmente) na ilha remota, e cheia de inimigos, de Corto Maltese. Atravessando a selva repleta de adversários, o Esquadrão segue uma missão de localizar e destruir, com apenas o Coronel Rick Flag para fazê-los se comportar, e os tecnocratas do governo, comandados por Amanda Waller, em seus ouvidos, rastreando cada movimento". Escrito e dirigido por James Gunn ("Guardiões da Galáxia"), o filme vai aproveitar poucos integrantes do primeiro "Esquadrão Suicida": apenas Margot Robbie (Arlequina), Joel Kinnaman (Rick Flag), Jai Courtney (Capitão Bumerangue) e Viola Davis (Amanda Waller). O resto do elenco é repleto de novidades, incluindo a brasileira Alice Braga ("A Rainha do Sul"), Idris Elba ("Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw"), John Cena ("Bumblebee"), Peter Capaldi (o "Doctor Who"), David Dastmalchian ("Homem-Formiga")a, Storm Reid ("Euphoria"), Nathan Fillian ("Castle"), Flula Borg ("A Escolha Perfeita 2"), Pete Davidson ("Saturday Night Live"), Michael Rooker (também de "Guardiões da Galáxia"), Mayling Ng (a Gamora do game "Marvel Strike Force"), Sean Gunn (irmão do diretor e Kraglin nos "Guardiões da Galáxia"), Joaquín Cosio ("007: Quantum of Solace"), Steve Agee ("Superstore"), Jennifer Holland ("Brightburn"), Tinashe Kajese ("Valor"), a portuguesa Daniela Melchior ("O Caderno Negro"), o argentino Juan Diego Botto ("Jogos Infantis") e até o cineasta neo-zelandês Taika Waititi ("Jojo Rabbit"). A estreia de "O Esquadrão Suicida" está marcada para agosto, simultaneamente nos cinemas e na plataforma HBO Max.

Voltar + Entretenimento