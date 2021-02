Entretenimento 06/02/2021 08:56 LANCE! Após 40 anos, Globo vai deixar de exibir Fórmula 1 em 2021 Desde 1981 exibindo F1 aos torcedores brasileiros, canal não entrou em acordo com dona dos direitos de imagem da categoria A Globo anunciou que não conseguiu chegar em um acordo com as empresas donas dos direitos de exibição da Fórmula e, após 40 anos, a temporada 2021 não será transmitida na emissora. Embora outra TV aberta brasileira esteja na disputa, os torcedores lamentaram nas redes sociais o fim do relacionamento que fez história com a categoria no país. No Twitter, o assunto foi um dos comentados. Alguns torcedores criticaram a emissora e valorizaram que a F1 esteja deixando o canal. Um deles comentou que a Globo vinha deixando de exibir algumas corridas. Além disso, o público vinha reclamando de problemas na apresentação da atração. Por outro lado, grande parte das mais de 13 mil publicações lamentavam a "derrota" que o canal carioca sofreu nas negociações com a Liberty Media e FOM - empresas responsáveis pelos direitos de transmissão. A principal categoria do automobilismo começou a ser exibida no Brasil pela Globo em 1981 e se notabilizou com o repórter Reginaldo Leme e com a voz de Galvão. "A Globo manteve negociações constantes com a FOM/Liberty Media sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos direitos esportivos. Infelizmente não houve acordo. A Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo".Sem Libertadores, Campeonato Carioca e Stock Car - que agora será exibido na Band -, a emissora segue reformulando sua grade esportiva e renegociando valores de todos os campeonatos. Além dos programas, funcionários carimbados têm deixado a Globo.

