Entretenimento 12/02/2021 07:16 E-Pipoca Atriz de Crepúsculo dá chilique ao descobrir que não é tão famosa quanto pensava Jessica (Anna Kendrick) em Crepúsculo (Reprodução) A atriz Anna Kendrick, conhecida por sua atuação na Saga Crepúsculo e na trilogia A Escolha Perfeita, recebeu uma acusação inesperada de uma estilista em uma rede social. Conhecida pelo seu perfil no TikTok, a estilista se apresenta como Tahira e afirmou que a atriz é esnobe e bastante desagradável com seus fãs. Ela revelou que trabalhava para uma marca de roupas quando recebeu o convite para auxiliar a artista na composição de seu look para uma tarde de autógrafos no ano de 2016. O problema, segundo a usuária da rede social é que, ao sugerir algumas opções do que ela poderia vestir ou tentar saber o que lhe agradava mais, ela, segundo conta, foi completamente ignorada. “[Kendrick] olhou para sua assessora de imprensa, que me disse: ‘Posso falar com você lá fora?'”, contou ela. “Nós saímos e ela disse: ‘Se vocês querem que Anna use um look, [precisam pagar] 10 mil dólares’.” Para piorar a situação da atriz, ela revelou também que recebeu diversas cartas, desenhos, pinturas e outros presentes que os fãs da atriz haviam levado para entregar a ela no evento. Ela contou que, quando foi entregar os materiais a Anna, ela simplesmente falou algo que surpreendeu ainda mais. “Ela disse: ‘não olho essas coisas’. E sua assessora disse: ‘jogue tudo no lixo’.”, revelou Tahira. A estilista disse que ficou triste por ver todos os presentes dos fãs serem jogados no lixo como se não tivessem nenhum significado para a atriz e disse que deixou de ser fã dela depois desse encontro. Mas para quem pensa que parou por aí, ainda tem mais história. Tahira contou que voltou a encontrar Anna Kendrick em outro momento alguns anos depois e agiu da mesma forma que ela na sessão de autógrafos, ignorando-a. Acontece, porém, que sua colega de trabalho também foi maltratada pela mesma atriz por não saber que ela era famosa.

Voltar + Entretenimento