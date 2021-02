Entretenimento 12/02/2021 07:19 Pipoca Moderna Silvio Santos é vacinado contra covid-19 Foto: Instagram/Rebeca Abravanel Silvio Santos já está vacinado contra a covid-19. Aos 90 anos, o dono da rede SBT e apresentador do "Programa Sílvio Santos" recebeu sua vacina na quarta (11/2), dentro do cronograma de atendimento de idosos do governo de São Paulo. "Silvio Santos, aos 90 anos de idade, recebeu hoje a vacina do Butantan aqui em São Paulo. Muito feliz por você, meu amigo", escreveu o governador João Doria, ao compartilhar uma foto do momento nas redes sociais. O SBT confirmou que ele foi vacinado e daqui a 21 dias tomará a segunda dose. Apesar disso, não há data confirmada para o retorno de Silvio às atividades no canal. Ele deixou de produzir seu tradicional programa dominical no começo da pandemia. As imagens da vacinação também foram compartilhadas pelos perfis do "Programa Sílvio Santos" e nas redes sociais das filhas do empresário. "Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação??!! Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã?!!", brincou Patricia Abravanel, apresentadora do programa "Topa ou Não Topa". "Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", resumiu Rebeca Abravanel, apresentadora do programa "Roda a Rosa Jequiti".

