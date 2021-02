Entretenimento 18/02/2021 06:39 IstoÉ Gente Cantor Belo é preso por fazer show em escola pública durante pandemia Nesta quarta-feira (17), a Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL), por meio da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), prendeu o cantor Belo durante a operação ”É o que eu mereço”. A ação foi em cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça contra os responsáveis por promover a invasão e realização de um show, em meio a pandemia da Covid-19, na escola Ciep 326 Professor César Pernetta, localizada na comunidade Parque União, no Complexo da Maré. De acordo com policiais, uma produtora de eventos, por meio de seus sócios e administradores, realizou e promoveu um show musical, que durou até a manhã do último sábado (13/02), sem autorização da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), onde houve grande aglomeração de pessoas e risco de propagação e contaminação do coronavírus.

