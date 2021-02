Entretenimento 18/02/2021 06:46 Pipoca Moderna Trailer da volta de Fear the Walking Dead apresenta morte e destruição A produtora Skybound divulgou um novo trailer da segunda metade da 6ª temporada de "Fear the Walking Dead", que é anunciado como "Morte. Destruição. Decadência". Esta descrição acompanha cenas tensas e abre uma narração na voz de John Glover (o Lionel Luthor de "Smallville"). O ator interpreta um novo personagem, ainda sem nome, que só aparece ao final do vídeo - e profundamente interessado em Alicia (Alycia Debnam-Carey). Num impressionante renascimento criativo, a série de zumbis encontra-se em sua melhor fase e atingiu 86% de aprovação no Rotten Tomatoes em seus episódios mais recentes. Trata-se de sua maior cotação positiva entre a crítica americana, superando os elogios a seu terceiro ano de produção (84%). A segunda parte da temporada tem estreia marcada para 11 de abril nos EUA. A série tem sido exibida por aqui com um dia de diferença no canal pago AMC Brasil.

