Entretenimento 18/02/2021 08:50 Poder 360 Facebook bloqueia visualização e compartilhamento de notícias na Austrália O Facebook anunciou nesta 4ª feira (17.fev.2021) restrições para o compartilhamento e visualização de notícias na plataforma na Austrália. O governo australiano quer aprovar um pacote leis que, entre outras medidas, obriga a empresa a compensar os meios de comunicação australianos por divulgar suas notícias. Sem acordo sobre a legislação, o Facebook decidiu bloquear todas as páginas que oferecem conteúdo produzido pelas empresas jornalísticas australianas. “A lei proposta fundamentalmente não entende a relação entre nossa plataforma e editores que a usam para compartilhar conteúdo de notícias”, disse o Facebook em comunicado. “Isso nos deixou diante de uma escolha gritante: tentar cumprir uma lei que ignora a realidade dessa relação, ou parar de permitir conteúdo de notícias sobre nossos serviços na Austrália. Com o coração pesado, estamos escolhendo o último”, afirmou a empresa. O bloqueio acontece apenas alguns dias depois que o governo australiano informou que tanto o Google como o Facebook estavam perto de chegar a um acordo para pagar as empresas. O Google ameaçou retirar seus serviços de pesquisa da Austrália, mas ao mesmo tempo também começou a garantir acordos sobre compartilhamento de receitas com editores. O Facebook insiste que sua relação com a indústria de notícias é diferente. O movimento repentino fez com que algumas páginas do governo, incluindo autoridades de saúde, bombeiros e a polícia também ficassem fora do ar. Usuários de outros países também ficam impossibilitados de ter acesso ao conteúdo da mídia da Austrália na plataforma. O secretário do Tesouro da Austrália, Josh Frydenberg, que anteriormente disse ter tido uma “discussão construtiva” com o diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, sobre a lei, condenou a mudança da plataforma. “O Facebook está errado. As ações do Facebook foram desnecessárias, foram pesadas e prejudicarão sua reputação aqui na Austrália”, afirmou. Apesar das restrições sobre as notícias, o Facebook comunicou que a rede social continua ativa no país. Os usuários comuns podem continuar utilizando a plataforma com suas outras funções.

