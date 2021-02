Entretenimento 19/02/2021 06:29 Cida Rodrigues | Secel-MT 9º Festival Humor do Mato será transmitido online neste fim de semana - Foto por: Divulgação Em sua 9ª edição, o festival cênico “Humor do Mato - Festival Nacional do Humor de Mato Grosso” reúne humoristas regionais e nacionais no Cine Teatro Cuiabá neste sábado (20.02) e domingo (21.02), a partir das 19h. O evento será transmitido gratuitamente ao público pelo YouTube e facebook. A apresentação coletiva nasceu em 2003, no aniversário de oito anos da dupla Nico e Lau, cujo show inaugural contou com a participação de Chico Anysio. De lá para cá, o Festival se ampliou e se consolidou como importante agenda da cultura e entretenimento em Cuiabá, contemplando os principais humoristas locais. Neste ano, o espetáculo homenageia o ator, comediante e professor de interpretação Ataíde Alves Arcoverde. Natural de Guiratinga (MT), o humorista é reconhecido nacionalmente, principalmente por seus papéis cômicos na TV, como nos programas globais A Diarista, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total. A programação deste fim de semana conta com a participação das personagens Penélope, Almerinda, Pitú, Bastiana Cacerense, Totó Bodega e da dupla Nico e Lau. Além de Ataíde Arcoverde, o evento traz ainda como atração nacional o humorista Alexandre Porpetone, mais conhecido como Cabrito Tévez, que realiza a transmissão direto de São Paulo (SP). Para Lioniê Vitório, da dupla Nico e Lau, o Humor do Mato é um importante processo de integração e intercâmbio das produções e se constitui em espaço plural da cultura popular do Brasil. “É um evento que proporciona um verdadeiro mosaico da cultura brasileira em Mato Grosso. E celebra o humor, um movimento artístico-cultural que contribui para o desenvolvimento das artes da cena e da elevação da autoestima do povo cuiabano”, complementa. O 9º Humor do Mato conta com o patrocínio do Governo de Mato Grosso por meio de emenda parlamentar executada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Serviço 9º Humor do Mato Data: sábado (20.02) e domingo (21.02) Horário: 19h Transmissão online (somente durante o evento): Facebook/nicoelau | YouTube/nicoelau

