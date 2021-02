Entretenimento 19/02/2021 17:52 istoe.com.br Durante casamento, mulher surpreende noivo ao pedir para abraçar o ex Uma noiva, identificada como Mayang, transmitia seu casamento ao vivo para seus seguidores, quando os surpreendeu com um pedido inusitado no altar. Após dizer “sim”, a mulher perguntou ao marido Iqbal se poderia abraçar o ex pela última vez. Mesmo estando visivelmente constrangido, Iqbal deu permissão para o momento de ternura entre o antigo casal. O recém-casado observou a cena com distanciamento e um sorriso sem graça. Após a troca de ternura, o ex oferece um aperto de mão ao noivo, que o puxa para agradecer em um gesto muito generoso. O vídeo do momento inusitado está viralizando nas redes sociais e já conta com mais de 2,5 milhões de visualizações. Alguns usuários da internet pensam que o gesto foi inofensivo, enquanto outros apontam o olhar desconcertado do noivo ao vivenciar a situação.

