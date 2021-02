Entretenimento 21/02/2021 18:48 Pipoca Moderna Netflix renova Irmandade para 2ª temporada A Netflix anunciou a renovação da série brasileira "Irmandade" para sua 2ª temporada. Em post de suas redes sociais, a plataforma também informou que as gravações dos novos episódios vão acontecer "ainda em 2021", sem dar maiores detalhes. O anúncio vem depois de nada menos que 16 meses de lançamento da série, que, a esta altura, já era tida como cancelada. Lançada em outubro de 2019, "Irmandade" se passa nos bastidores de uma facção criminosa. A narrativa é contada pelo ponto de vista de Edson, interpretado por Seu Jorge ("Cidade de Deus"), e Cristina, vivida por Naruna Costa ("Hoje eu Quero Voltar Sozinho"), dois irmãos que vivem em realidades muito diferentes e ao mesmo tempo bem próximas. Na série, a advogada Cristina (Naruna Costa) é pressionada a se reaproximar do irmão Edson (Seu Jorge), líder da Irmandade, para virar informante da polícia. Com as batidas e prisões que se seguem, outro líder da facção, Carniça (Pedro Wagner, de "Tungstênio"), passa a desconfiar que há um rato (traidor) na organização, e o cerco começa a se fechar. Ao mesmo tempo, conforme se infiltra na Irmandade, Cristina começa a questionar seus próprios valores sobre a lei e a justiça, e entra em contato com um lado sombrio de si mesma que não imaginava ter. O elenco da 1ª temporada também incluiu Lee Taylor ("O Mecanismo") e Hermila Guedes ("Céu de Suely"). A série tem produção da 02 e foi criada pelo cineasta Pedro Morelli ("Zoom"), que dividiu a direção dos primeiros episódios com Gustavo Bonafé ("O Doutrinador") e Aly Muritiba ("Ferrugem"), e conta com Felipe Sant'Angelo ("Pedro e Bianca") como roteirista-chefe.

Voltar + Entretenimento