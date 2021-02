Entretenimento 23/02/2021 15:38 mixdeseries.com.br VIKINGS, 7ª TEMPORADA: DATA DE ESTREIA E SPOILERS A histórica série dramática de televisão Vikings reuniu um grande número de fãs, especialmente por suas performances e a representação das melhores cenas de batalha da TV. A série gira em torno de Ragnar Lothbrok, seus filhos e seus companheiros guerreiros, enquanto eles expandem o reino Viking. Criado por Michael Hirst, a série estreou em 3 de março de 2013, no History Channel. Se você está se perguntando sobre o futuro da série, aqui está tudo o que você precisa saber! 7ª temporada: ela acontecerá? E qual a data de estreia? Antes de qualquer coisa, precisamos enfatizar: infelizmente, a sétima temporada não acontecerá de forma oficial. Isso porque, em 2019, o History cancelou Vikings, confirmando que a sexta temporada seria a última. No entanto, o canal também demonstrou intenção em continuar a mitologia da série e, por isso, confirmou que faria uma série derivada intitulada Vikings: Valhalla. Posteriormente, o canal cedeu os direitos para a Netflix e, com isso, a nova produção ganhará o título de “série original Netfllix”. Então, mesmo que uma sétima temporada não exista de forma oficial, uma derivada está a caminho. As gravações já começaram e a expectativa é que ela estreie ainda em 2021 – embora, exista uma previsão que ela chegue apenas no primeiro trimestre de 2022. Elenco: quem estará nos novos episódios? Em Vikings: Valhalla, o elenco será todo original. Então, por isso, não espere ver um rosto conhecido da série que você conhece. Nos episódios de “Valhall“, Sam Corlett (Chilling Adventures of Sabrina) interpretará Leif Eriksson, um groenlandês criado nas periferias do mundo conhecido. Ele vem de uma família muito unida, imersa nas antigas crenças pagãs. Um marinheiro intrépido e fisicamente forte, Leif é a nossa entrada em um mundo Viking em meio a uma mudança violenta. Frida Gustavsson (The Witcher) será Freydis Eriksdotter que é ferozmente pagão, impetuoso e obstinado. Ela acredita piamente nos “velhos deuses”. Como seu irmão, Leif, ela chega a Kattegat como uma forasteira, mas se torna uma inspiração para os antigos. Se você se lembra, Frida foi um dos membros do elenco que revelamos anteriormente. Leo Suter (The Liberator) vai interpretar Harald Sigurdsson. Nascido na nobreza Viking, Harald é um dos últimos berserkers Viking. Carismático, ambicioso e belo, ele consegue unir seguidores de Odin e cristãos. Além disso, o elenco também confirmou nomes incluindo Laura Berlin (Breaking Even), David Oakes (The Borgias), Caroline Henderson (Christmas Star), Pollyanna McIntosh (The Walking Dead), bem como Asbjorn Krogh Nissen (Bron). Spoilers: o que vai acontecer? A série focará em uma trama mais de 100 anos após os eventos de Vikings. Com o fim da era Viking cada vez mais próxima, o Reino da Inglaterra se destaca contra seus invasores escandinavos. Após a morte do Rei Edward, o Confessor, três lordes reivindicam o trono inglês, mudando o futuro da Inglaterra para sempre. Em uma entrevista recente, Hirst comentou sobre como Valhalla será conectado a série original, confirmando que veremos muitos dos mesmos locais a partir dele: “O que Jeb [Stuart] faz na verdade é prestar atenção à mitologia dos Vikings. Então, sempre que eles se encontram no grande salão em Kattegat, e é claro, eles falam sobre as grandes eras que costumavam se sentar no mesmo salão na mesma mesa, e eles eram Ragnar Lothbrok, Lagertha e Bjorn Ironside, e Ivar, o Sem Ossos, que agora são personagens míticos até mesmo dentro do show, até mesmo dentro de ‘Vikings: Valhalla’.Essa é uma conexão e um efeito realmente excelentes. Ele dá histórias prontas para o novo show. Então você não precisa saber quem é Ragnar para assistir ao novo show. Mas enriquece o show e esperançosamente fará as pessoas voltarem e descobrirem: ‘Bem, de quem são essas pessoas de quem eles vivem falando? Ragnar foi tão bom? Por que essas pessoas são personagens míticos? ‘Então, tudo se conecta de uma forma útil, interessante bem como fascinante.”. Assim que confirmarem mais novidades sobre o spin-off de Vikings, nós atualizaremos essa matéria. E então você está animado com a nova série derivada de Vikings? Deixe nos comentários e, igualmente, continue acompanhando as novidades do Mix de Séries.

