Entretenimento 27/02/2021 19:17 E-Pipoca Marvel faz Gata Negra ganhar força nos quadrinhos A Gata Negra é uma personagem moralmente ambígua com muitas habilidades, mas agora a Marvel Comics revelou que ela pode ser muito mais especial do que poderia ser pensado anteriormente. Em Black Cat # 3, ela sobrevive a uma provação tão traumática que até o Doutor Estranho fica impressionado com a sua força. Gata Negra, também conhecida como Felicia Hardy, amiga de longa data (e às vezes amante) do Homem-Aranha, resgatou recentemente o Doutor Estranho das garras do King Black, também conhecido como Knull. Doutor Estranho tinha uma misteriosa varinha mágica que seria usada contra Knull, mas foi capturado antes que pudesse usá-la. Ao ajudar o Doutor, a Gata Negra virou sua varinha contra si mesma e ganhou poderes Asgardianos, e agora ela pode estar muito mais forte do que pensa. A Gata Negra ainda tem um longo caminho para aprender sobre seus novos poderes, então ela tem uma visão onde seu mentor, A Raposa Negra, dizendo que necessita dela para deixar sua “marca na criação”. Mas para isso a entidade precisa que ela consinta e utilize dos seus traumas para fazê-la chegar a um novo nível de consciência. A Gata Negra não concorda com a entidade usar magia para fazer com que as pessoas a amem e ela se liberta da sua influência, provando mais uma vez sua força mental. Então o próprio Doutor Estranho diz à heroína que sobreviver a esta experiência com a magia é raro para não iniciados. Com esse plot talvez a Marvel tenha deixado espaço para A Gata Negra se tornar uma super heroína muito mais relevante para as outras histórias da editora. Black Cat # 3, foi escrito por Jed MacKay com arte por C.F. Villa e está disponível agora e em todas as plataformas de quadrinhos digitais. A Gata Negra foi interpretada por Felicity Jones no filme Homem-Aranha: a Ameaça de Electro, lançado em 2014.

