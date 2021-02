Entretenimento 28/02/2021 06:45 www.terra.com.br Estilista cria vestido para noiva torcedora do Flamengo Edson Eddel já fez traje de casamento inspirado no Corinthians e nas cores da Seleção Foto: Divulgação / Vimo Se tem gente que tatua o escudo do time na pele, por que não usar o mesmo símbolo em um vestido de noiva? Inspirado pela paixão de brasileiros e brasileiras por futebol, o estilista Edson Edson já criou vários trajes luxuosos para torcedoras. O mais recente é em homenagem ao vencedor do Brasileirão 2020, o Flamengo. A ousadia começa na cor principal. O branco tradicional deu lugar ao preto. Há detalhes em vermelho na borda do decote tomara-que-caia e na saia volumosa. O escudo do rubro-negro aparece valorizado por um contorno de bordados e pedrarias. Feito em zibeline, tecido com brilho acetinado considerado nobre, o vestido para uma noiva flamenguista custa R$ 48 mil. “Gosto de mulheres de personalidade forte, sem medo de vestir o que querem”, afirma Eddel. “Por que todas as noivas precisam usar vestido parecido? Prefiro fugir do óbvio e surpreender. Levar o time do coração para o altar é uma prova de amor ao clube e também um jeito de ser original em um dos momentos mais importantes da vida da mulher.” Anteriormente, o fashion designer vestiu noivas torcedoras do Corinthians, do Atlético Paranaense e do Coritiba. “Na Copa de 2014, apresentei no programa da Fátima Bernardes, na Globo, um desfile da minha coleção inspirada nas cores da Seleção Brasileira”, conta. “Defendo que a mulher se case usando a cor que ela mais gosta, e não o branco como regra.”

