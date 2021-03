Cuiabana interpreta Judite em novela Gênesis

Com apenas 12 anos, Isa Venturoso, está no Rio de Janeiro gravando as cenas da personagem durante a infância

Judite é conhecida por ter uma coragem fora do comum. A mega produção da Record TV, a novela Gênesis, transmitida desde janeiro, vem contando ao público a história do "início de tudo" sob a perspectiva bíblica e em breve, os telespectadores poderão ver na telinha da TV a Isa Venturoso, atriz cuiabana que irá interpretar a versão juvenil da personagem.



Isa começou sua carreira aos seis anos, e aos 12, fará sua estreia na televisão. A novela bateu recordes no primeiro mês de exibição no país com média diária que superou os 15 pontos de audiência.



Desde os seis anos de idade corremos para alcançar essa oportunidade, para isso, a atriz mirim participou de desfiles em Cuiabá, cursos no eixo RJ/ SP e Belo Horizonte, buscando sempre melhorar sua capacidade de desenvolvimento na carreira que escolheu, com a pandemia iniciou um novo ciclo de aprendizagem de forma virtual.



Após uma trajetória de preparação com cursos, workshops, convenções, mentorias com diretores de novelas, preparadores de elenco promovidos pela Agência Four Models de forma on line, agora é hora de colher os frutos de tantos anos de dedicação, e colocar em prática tudo o que aprendeu com os melhores profissionais do país.



Marla Drebes, diretora da Four Models, elogia o diferencial de Isa durante a preparação e aperfeiçoamento com mentorias de profissionais. "Ela realmente levou ao pé da letra tudo que ensinamos e com apoio da família sempre participou de realmente tudo que foi instruído. Ela é muito dedicada, e isso vai gerar um sucesso enorme em sua carreira". No ano passado Isa Venturoso foi selecionada na Convenção da Four Models em Cuiabá para participar do Curta Metragem: “Cadê Todo Mundo” dirigido pelo competentíssimo diretor Vicente Guerra, cujo já tem gravado o segundo episódio que estreará em muito breve, e gravaremos o terceiro episódio ainda este ano e contaremos com a presença já confirmada da Isa Venturoso.



A família foi a base para Isa conquistar aquilo que tanto desejou. “Sempre inscrevi a Isa em cursos que ela desejava fazer. Ela canta, dança, modela, faz teatro, cinema, yoga, preparação para TV, entre outros. Sempre a apoiamos, incentivamos e a deixamos fazer o que tinha vontade, para que ela mesma pudesse escolher o que desejaria seguir na carreira artística”, afirma Adriana Venturoso, mãe da Isa.