Entretenimento 07/03/2021 17:33 FOLHAPRESS Humorista da Praça é Nossa morre em decorrência da Covid-19 Ele deu vida a Ricky Marcos, inspirado no cantor Ricky Martin O humorista e bailarino Kleber Lopes, 39, que fez parte do elenco do programa A Praça é Nossa (SBT), morreu neste sábado (6) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele estava internado no hospital de Guarulhos, na Grande SP, quando teve uma parada cardíaca. Segundo a emissora, que confirmou a morte, Kleber integrou o corpo de balé de diversas atrações do canal, no início dos anos 2000, incluindo a abertura do A Praça é Nossa, que na época deixava de ter abertura gráfica para ter um número de dança. Com os anos, ele acabou fazendo também figuração no programa, até ganhar a oportunidade com um personagem fixo, em 2016. Na ocasião, ele deu vida a Ricky Marcos, inspirado em Ricky Martin, 49. Posteriormente, ele fez parceria com Andréa de Nóbrega, 52, como Gigi do quadro A Nova Rica. Kleber havia completado 39 anos no último dia 17. Nas redes sociais, colegas homenagearam o ator. "A saudade do seu talento e da sua alegria será eterna", afirmou Mama Bruschetta, 70. "Nos divertíamos tanto nas gravações e nos bastidores. Descanse em paz, meu querido", afirmou Andréa Nóbrega.

