Entretenimento 12/03/2021 20:35 E-Pipoca Fim original de Supernatural é revelado em livro Quando Supernatural terminou no início deste ano, foi um episódio divisório. Depois de quinze temporadas e mais de 300 episódios, é provável que nada teria sido o final “perfeito” para os fãs. A pandemia de COVID-19 interrompeu a produção na décima quinta temporada apenas duas semanas antes do final ter sido filmado, e quando a produção foi retomada meses depois, Supernatural teve que obedecer a novos protocolos de segurança para COVID gerando mais contratempos. Segundo o Comic Book uma conta no Twitter sobre Supernatural recebeu uma cópia antecipada do livro Supernatural 15 Seasons: The Crew Member’s Souvenir, que mostra como o episódio final original foi imaginado. Confira abaixo o que está escrito em uma das páginas que foi fotografada. “Dean sempre iria acabar no céu, e nós sempre veríamos a vida de Sam em um avanço rápido, mas aqueles momentos finais deveriam acontecer em outro lugar”. “Quando Bob Singer e eu nos sentamos para conversar sobre a 15ª temporada e nosso inevitável fim, pensamos em algo que parecia uma versão adequada do paraíso de Sam e Dean: todas as pessoas que os meninos conheceram ao longo do caminho (ou, em pelo menos, aqueles que poderíamos convencer a voar para Vancouver) lotados em um Roadhouse reconstruída, enquanto a banda Kansas tocava nossa música tema (oficial não oficial): ‘Carry on Wayward Son'”. “E quando abrimos em agosto, colocar tantas pessoas em um espaço fechado, muito menos viajar com alguns de nossos favoritos de Los Angeles e colocá-los em quarentena por duas semanas para o que seria meio dia de trabalho, simplesmente não era realista. Mesmo Kansas, sempre em jogo, não sentia que poderia fazer aquela viagem, o que nós entendíamos perfeitamente”. “E então aquele final Supernatural… acabou. Eu amo o que temos agora, Dean no carro na estrada aberta, mas tenho que admitir que às vezes penso em nossa ideia original – todos os amigos e familiares de Sam e Dean, e uma das maiores bandas de rock de todos os tempos em uma obra-prima de um set, e sinto falta disso… mesmo que nunca tenha realmente existido”. “Eu sinto falta do que poderia ter sido”.

Voltar + Entretenimento