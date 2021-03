Entretenimento 17/03/2021 17:28 olhardigital.com.br Como “sair” de grupos de WhatsApp sem ninguém perceber Cansado daquela quantidade enorme de grupos no WhatsApp? Grupo do trabalho, da faculdade, dos amigos, da família… É muita coisa pra acompanhar e o fluxo de informação diária não para, sem contar as mensagens de gatinho com “Bom dia”. Saiba como “sair” disfarçadamente dessas conversas sem ser notado ou questionado. Quando você sai de um grupo de WhatsApp o aplicativo cria um alerta fixo na linha do tempo das mensagens para avisar os outros integrantes que você não faz mais parte do time. O mensageiro já possui muitas opções de privacidade, mas infelizmente nenhuma que exclua a notificação de que você deixou o grupo, o que dificulta a sua “saída à francesa”. Pode acontecer também de às vezes você precisar estar no grupo para ser atualizado ou verificar comunicados, é o que acontece com o pessoal do trabalho ou da faculdade. Então como não ser incomodado por essas mensagens? Fique calmo, vamos dar algumas dicas de como “burlar” isso e conseguir um pouquinho de paz. Como sair de grupos de WhatsApp sem ser notado? A primeira opção é falar a “verdade”. Sim! A velha e boa sinceridade pode ajudar nessa hora. Uma mensagem educada de despedida pode ser a saída mais elegante dos grupos, sem causar constrangimentos ou perguntas. Você pode elaborar um texto explicando os motivos de não conseguir mais acompanhar as trocas de mensagens, enviar, clicar no nome dos participantes, rolar a tela até embaixo e selecionar “Sair do grupo” e logo depois “Apagar grupo”. Fica ao seu critério esperar ou não as respostas e comentários dos participantes. A segunda escolha é apenas deixar de interagir nos grupos. Ser o famoso participante “invisível”, aquele que não fala nada. Não é uma clássica saída, mas ficar na sua pode ser uma opção. Conforme o tempo você pode então sair e apagar o grupo. Com a pouca interação, as pessoas não percebem quem saiu ou nem questionam. A terceira e mais valiosa forma de “sair” é simplesmente silenciar o grupo. Essa é a única ferramenta que o aplicativo oferece para que você não seja incomodado e tenha um pouco mais de privacidade. Dessa forma, você permanece no grupo, mas não é notificado, apenas o número de mensagens que enviaram aparecerá para você. Para deixar tudo em “silêncio” clique novamente no nome do grupo, ao aparecer os dados selecione “Silenciar”. Ele te oferecerá três opções: 8 horas, 1 semana, Sempre. Escolha por quanto tempo então deseja deixar o grupo quieto. As configurações são aceitas tanto pelo Android, quanto pelo Iphone. O WhatsApp Web também aceita a alteração.

