Entretenimento 17/03/2021 17:40 E-Pipoca Angelina Jolie pode acusar Brad Pitt de violência doméstica durante divórcio Foto: Reprodução A batalha judicial entre Angelina Jolie e Brad Pitt, que se iniciou em 2016, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (16). O site The Blast afirma que acusações de violência doméstica contra o astro de Clube da Luta estão anexadas ao pedido de divórcio do casal. De acordo com os autos do tribunal, obtidos pelo veículo, Angelina Jolie pode apresentar documentos como provas do caso da suposta violência doméstica. Além disso, um dos filhos do casal também será ouvido pelas autoridades. Em 2020 Pitt foi acusado de ter agredido o primogênito do casal, Maddox. A suposta agressão teria ocorrido dentro do avião particular da família. Após investigação, o ator foi inocentado pelo Departamento de Serviços da Criança e da Família da Polícia de Los Angeles. Entre os filhos do casal, Maddox (19 anos), Pax (17 anos) e Zahara (16 anos) já podem optar por participar ou não da audiência do divórcio. Já Shiloh (14 anos) e os gêmeos Knox e Vivienne (12 anos) precisam de autorização de ambos os responsáveis para estarem presentes na próxima sessão, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2021. O divórcio pretende estabelecer a divisão de bens do casal, em separado ocorre a disputa pela guarda dos filhos do casal, que também teve início em 2016 após eles se separarem. Brad Pitt atualmente pede a guarda compartilhada de seus filhos menores de idade, enquanto Angelina até o momento tem lutado pela custódia total das crianças. Até agora o casal entrou em acordo apenas sobre ofertar uma educação mais tradicional aos filhos, sem entrar em maiores detalhes sobre o que isso de fato significa.

Em 2020 Angelina falou pela primeira vez publicamente sobre a separação em uma entrevista à Vogue. “Separei para o bem-estar da minha família. Eu continuo focada na cura deles. Alguns se aproveitaram do meu silêncio, e as crianças veem mentiras sobre si mesmas na mídia, mas eu às lembro que elas conhecem sua própria verdade e suas próprias mentes. Na verdade, são seis jovens muito corajosos e muito fortes”, contou Angelina na ocasião.

