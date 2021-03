Entretenimento 18/03/2021 19:19 E-Pipoca Lançamento de Liga da Justiça de Zack Snyder derruba HBO Max Muito aguardado pelos fãs, Liga da Justiça de Zack Snyder estreou nesta quinta-feira (18) pela HBO Max nos Estados Unidos e acabou derrubando o serviço de streaming, causando problemas técnicos desde seu lançamento. A plataforma sofreu com o grande aumento de telespectadores, desde o momento que o filme dos super-heróis da DC ficou disponível em seu catálogo. Em comunicado oficial, a plataforma pediu desculpas aos assinantes, e garantiu que está trabalhando para que o problema tenha sido resolvido e não se repita. “Olá a todos! Estamos trabalhando duro para restaurar o serviço. Desculpe por mantê-lo esperando, mas obrigado por sua paciência!‎” De acordo com relatório da Downdetector, a plataforma teve 127 interrupções relatadas desde às 05h01 da manhã, quando o filme foi lançado por lá. Quase todas as quedas estariam relacionadas ao player/exibição de filmes e séries. Vale lembrar que a nova versão de Liga da Justiça, popularmente conhecida como Snyder Cut, já está disponível no Brasil, pelo valor de R$ 49,90 em plataformas de compra e aluguel de vídeos on demand em geral. Liga da Justiça de Zack Snyder ficará disponível até 07 de abril como um vídeo premium sob demanda. Depois disso, o longa retornará exclusivamente no catálogo do HBO Max, que chega ao país somente em junho. Na trama, determinado a garantir que o sacrifício final do Superman (Henry Cavill) não fosse em vão, Bruce Wayne (Ben Affleck) cria alianças com Diana Prince (Gal Gadot) com planos de recrutar uma super equipe de heróis a fim de proteger o mundo de uma ameaça de proporções catastróficas, que se aproxima da Terra. A tarefa se mostra mais difícil do que Wayne imaginava, já que cada um dos recrutas devem enfrentar os demônios de seu próprio passado para transcender. Finalemente unidos, Batman (Affleck), Mulher-Maravilha (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Ciborgue (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) podem ter chegado tarde demais para salvar o planeta de Lobo da Estepe, DeSaad e Darkseid.

Voltar + Entretenimento