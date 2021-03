Apresentador é dispensado pela Record após discutir com apoiador de Bolsonaro

José Filho Cavaco, apresentador da TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, foi demitido após um bate-boca com um apoiador de Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais, que aconteceu no final de fevereiro deste ano. O jornalista apresentava o programa Cidade 190 e seu desligamento foi confirmado pela assessoria de imprensa do veículo de comunicação. Sem dar muitos detalhes, o canal televisivo apenas confirmou a demissão do profissional.

Porém, tudo começou em 26 de fevereiro, após uma publicação no perfil do Instagram da Revista Ceará, onde mostrava Bolsonaro e sua comitiva dentro de um avião chegando à capital do Estado, onde cumpriu sua agenda política.

José Filho acabou rebatendo Bruno Ferreira nos comentários da postagem por terem opiniões políticas diferentes.

“Tanta bosta junta numa foto que travou o feed“, comentou o funcionário da Record na publicação. Apoiadores do presidente da República não gostaram do comentário e rebateram. Entre os que se sentiram ofendidos estava o próprio Bruno, que ironizou a fala de José Filho. “Compra um iPhone que dá certo“, provocou.

Irritado, o famoso rebateu e seus comentários ganharam força na web. “Preto, pobre e homossexual, que não respeita de onde veio e ainda defende quem odeia gente igual a ele“, escreveu José, que apagou todas as suas publicações e restringiu o acesso a seu perfil no Instagram após a viralização de suas postagens.

Ferreira se sentiu ofendido com as declarações do antigo contratado da Record e acionou seu advogado para levar o assunto à Justiça. Com a grande repercussão do caso, a TV Cidade chegou a emitir um comunicado ao vivo em sua programação, um dia após o ocorrido, afirmando que não concordava com a postura do apresentador, mesmo sem citar o seu nome.

Segundo o Notícias da TV, o caso foi tema de muitas reuniões com acionistas. José Filho estava de licença médica, após testar positivo para Covid-19. E foi neste período que a maioria dos donos da TV Cidade optaram pelo desligamento do apresentador, mesmo ciente de que o caso não foi parar na Justiça e as duas partes classificaram tudo como um mal-entendido.