Entretenimento 22/03/2021 06:05 Metro WhatsApp: dois novos recursos em desenvolvimento e que serão liberados muito em breve © Pixabay WhatsApp A nova versão, de número 2.21.50, do popular aplicativo está disponível para sistema operacional iOS. Mega função do WhatsApp O WhatsApp trabalha atualmente para liberar uma opção para alterar a velocidade de reprodução de mensagens de voz. O aplicativo de mensagens desenvolve 3 velocidades diferentes de reprodução, com uma nova interface Com isso, será possível alterar a velocidade de reprodução simplesmente tocando no rótulo: 1.0X, 1.5X e 2.0X são as opções disponíveis. WABetaInfo Mensagens temporárias A plataforma está testando a capacidade de definir “mensagens temporárias” com um prazo de apenas 24 horas. Ainda não existe data prevista da novidade ser liberada para os usuários. A modificação estará disponível para Android e iOS. unção liberada recentemente O \’Instagram Reels\’ também já pode ser reproduzido no aplicativo WhatsApp para Android quando compartilhado como link. Como revelado pelo site WABetaInfo, o recurso ainda permitirá reproduzir \’Reels\’ dentro do app para iOS em breve.O aplicativo de mensagens WhatsApp para iPhone requer atualmente o sistema operacional iOS 10 ou posterior para funcionar.

