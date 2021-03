Entretenimento 22/03/2021 10:12 Estadão Conteúdo Paulo Gustavo é entubado e artistas desejam melhoras nas redes sociais O ator de 42 anos está hospitalizado com covid-19 desde o dia 13, e neste domingo, 21, precisou ser sedado e entubado Instagram/Reprodução Nos últimos dias, diversos artistas publicaram em suas redes sociais mensagens de torcida pela recuperação de Paulo Gustavo e pedindo orações dos fãs. O ator de 42 anos está hospitalizado com covid-19 desde o dia 13, e neste domingo, 21, precisou ser sedado e entubado. Apresentadores, atores, comediantes, cantores - a comunidade artística em geral - se uniu em uma corrente de oração pela melhora do ator de "Minha mãe é uma peça" - e todos pedem que os fãs de Paulo Gustavo se juntem a eles. O cantor Caetano Veloso afirmou que ele a família estão em oração pela recuperação do amigo. O casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica publicou fotos com Paulo Gustavo desejando sua cura e afirmou que a família está rezando por ele. A atriz e apresentadora Regina Cazé postou um abraço com o amigo: "dei zoom na foto pra todo mundo sentir quanto amor tem nesse abraço.Vamos pedir com força que ele continue melhorando e fique logo bem pra continuar fazendo tanto bem pra gente!". O comediante Fábio Porchat publicou uma foto antiga dizendo que Paulo iria reclamar dela, e afirmou: "só apago se você sarar! Meu amigo, a gente precisa de você aqui! Te amo, Paulito!" O humorista João Vicente lembrou de quando conheceu Paulo em 2000 e disse que está otimista na sua recuperação. "Só me resta ser otimista e saber que, logo, o Brasil vai voltar a ser Brasil e Paulo vai fazer ele rir. Força Paulo, o Brasil precisa de você", escreveu.

Voltar + Entretenimento