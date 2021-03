Entretenimento 25/03/2021 07:20 www.istoedinheiro.com.br Pandemia fez aumentar o tempo das pessoas diante do celular É verdade que a pandemia de Covid-19 tornou os nossos hábitos ainda mais digitais e, para muitos, passar horas pulando, por exemplo, entre o Facebook, Instagram, TikTok e YouTube passou a ser uma forma de afastar o aborrecimento em casa. Um novo relatório da App Annie revela que a tendência é crescente e que são cada vez mais os usuários que recorrem todos os dias a aplicativos com funcionalidades semelhantes. Os especialistas explicam que a pandemia aumentou o número de aplicativos instalados e utilizados ativamente. No segundo semestre de 2020, o consumidor médio tinha 110 aplicativos instaladas no seu smartphone. No mesmo período de 2018, o número estava na faixa dos 87 apps. Os usuários também estão passando mais tempo nos aplicativos, tendo atingindo a marca das 3,7 horas diárias. O valor representa um aumento de 42% face à segunda metade de 2018. A tendência que se manteve ao longo do ano passado teve o seu início após a tomada de medidas de confinamento mais “apertadas”. O número de aplicativos instalados e utilizados cresceu em todas as categorias analisadas. Em destaque está a do entretenimento, que registou um crescimento de 24% no que toca a instalações. Já na das comunicações verifica-se um aumento de 17% quanto ao nível de utilização. Comparando os dados relativos à segunda metade de 2019 e de 2020 é possível constatar que o número de horas passadas aumentou significativamente nas categorias do entretenimento (mais 38%), redes sociais (mais 22%) e comunicações (mais 16%). Os especialistas notam que os consumidores usam múltiplos aplicativos com funcionalidades semelhantes para dar resposta às suas necessidades. Por exemplo, nos Estados Unidos, 9 em cada 10 usuários de aplicativo Android da “família” Facebook também recorrem frequentemente ao YouTube, considerando que 7 o visitam todos os dias. Regista-se a mesma tendência em relação ao Instagram e YouTube. Neste universo, mais de 30% dos consumidores norte-americanos também usam frequentemente aplicativos como o Twitter, Snapchat e Netflix. O relatório indica que 28% do grupo de inquiridos em questão usam o TikTok. A propósito da popular aplicação da ByteDance, os especialistas detalham que 99% dos utilizadores questionados também frequentam o YouTube. Os dados indicam que 76% dos usuários do TikTok costumam aceder ao Facebook e que mais de metade usam o Instagram e o Snapchat.

