Entretenimento 25/03/2021 17:34 TIM debate equidade de gênero Evento será transmitido no YouTube da operadora e promoverá a reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres dentro e fora das empresas A TIM realiza nesta quinta-feira (25) debate sobre a equidade de gênero, termo tão comentado atualmente e ainda mais em evidência no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. A roda de conversa será mediada por Tabata Contri – consultora de Inclusão da Talento Incluir, mãe, atriz e cadeirante – e trará reflexão sobre os aspectos desafiadores para as mulheres em diferentes contextos, pessoais e profissionais. O papel do homem nessa jornada pela equidade de gênero será abordado por Pedro de Figueiredo, idealizador do MEMOH, negócio social especializado em masculinidade tóxica aos homens. Participam ainda Melissa Cassimiro, mulher trans, advogada e líder na Accenture Brasil, e Patricia Galante de Sá, diretora do HUB Mulher e especialista em Economia da Longevidade da Fundação Getúlio Vargas. O debate acontece às 16h30, no canal da operadora no YouTube, e integra o TIM Convida, evento digital aberto à toda sociedade para promover reflexão e diálogo sobre pautas importantes de diversidade e inclusão. Entre as metas da TIM apresentadas recentemente em seu plano estratégico está a de ter 35% de mulheres na liderança até 2023. A companhia definiu como prioridades a garantia de equidade de gênero nos processos seletivos, de sucessão e desenvolvimento de carreira e já está criando um programa interno de mentoria exclusivo para suas colaboradoras, além de buscar parcerias e iniciativas para estimular a presença de mais mulheres em carreiras tecnológicas. “Nosso compromisso com a equidade de gênero vai além das metas que estabelecemos. Toda a TIM está focada em implementar políticas e ações concretas que nos permitam alcançar os objetivos de promover uma cultura interna sempre mais inclusiva. Envolver o ecossistema externo, como no TIM Convida, faz parte do nosso compromisso com as premissas ESG (ambientais, sociais e de governança) e contribui também para a evolução da equidade no contexto social” comenta Maria Antonietta Russo, VP de Recursos Humanos da TIM.

Voltar + Entretenimento